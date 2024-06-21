الحكومة الكورية تعقد أول اجتماع استراتيجي بشأن حفر حقول النفط والغاز في البحر الشرقي

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عقدت الحكومة الكورية اجتماعا استراتيجيا اليوم الجمعة لمناقشة خطة حفر حقول النفط والغاز في عمق البحر الشرقي، وسبل جذب الاستثمارات.وتم عقد الاجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة والطاقة "آن دوك غُن"، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء ذوي الصلة بالطاقة، من القطاعين العام والخاص.وقال الوزير "آن" إن مؤسسة البترول الكورية وضعت خطة أساسية مؤقتة لحفر حقول النفط والغاز، موضحا أن موقع الحفر الأول سيتم تحديده بعد إجراء الدراسات اللازمة. وأكد أن الحكومة ستبذل جهودا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن إطار مبدأ تعظيم المصالح الوطنية.وأضاف أن الوقت قد حان لتجميع الحكمة لأن توقعات الجمهور مرتفعة بشأن حقول الغاز والنفط في البحر الشرقي، مشيرا إلى أن الحكومة ستنفذ مشروع استكشاف وحفر الحقول من خلال التواصل مع مختلف القطاعات ذات الصلة.