كوريا تسجل مستوى قياسيا من صادرات السيارات هذا العام

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من المتوقع أن تصل صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى مستوى قياسي خلال هذا العام.وقال تقرير صادر عن الجمعية الكورية للسيارات والنقل أمس الأحد إنه من المتوقع أن تنمو صادرات كوريا من السيارات بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 74.7 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى 98 مليار دولار إذا تم احتساب مبيعات مكونات السيارات المتوقعة في السوق العالمية. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات في السوق المحلية بنسبة 5.9% لتصل إلى 1.65 مليون وحدة هذا العام.ودعا رئيس الجمعية "كانغ نام هون" إلى دعم أولئك الذين يقومون يتجديد وإحلال المركبات القديمة، وتخفيض ضريبة الاستهلاك الفردي وغيرها من التدابير لمنع حدوث ضعف في محرك نمو صناعة السيارات بسبب انخفاض الطلب المحلي.وشدد أيضا على ضرورة الحفاظ على العلاقة مستقرة بين العمال والإدارة، وإدخال أنظمة عمل مرنة، من أجل مواصلة زخم نمو الصادرات.