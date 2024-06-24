سيول وواشنطن وطوكيو تعقد أول اجتماع وزاري بشأن الصناعة هذا الأسبوع

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أول اجتماع وزاري بشأن الصناعة في واشنطن خلال هذا الأسبوع.ووفقا لما صرحت به وزارة الصناعة في سيول أمس الأحد، فإن الوزير "آن دوك غُن" سيقوم بزيارة إلى واشنطن لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الاثنين لحضور الاجتماع، وإجراء محادثات أخرى. ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الأول للصناعة المقرر عقده بعد غد الأربعاء، تنفيذا للاتفاق بين قادة الدول الثلاث حول إطلاق اجتماعات جديدة بين وزراء التجارة والصناعة، وذلك خلال قمتهم في كامب ديفيد بولاية ميريلاند الأمريكية، في شهر أغسطس من العام الماضي.وسوف يجتمع الوزير الكوري "آن" مع وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو"، ووزير التجارة الياباني "كين سايتو"، لإجراء مناقشات متعمقة حول الأمن الاقتصادي وسبل تعزيز التعاون الصناعي الثلاثي. وسوف يطلق الاجتماع أيضا منصة اجتماعات أعمال ثلاثية بقيادة المنظمات الاقتصادية في الدول الثلاث لتعزيز التعاون بين القطاعات الخاصة.وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، سيعقد الوزير "آن" محادثات ثنائية مع الوزيرة "ريموندو" وغيرها من كبار المسؤولين في قطاعيْ الصناعة والطاقة في الولايات المتحدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذين القطاعين، كما سيحضر أيضا الاجتماع الوزاري الثاني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول سلاسل التوريد والحوار التجاري.