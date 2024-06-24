رابطة أساتذة الطب تقدم التماسا إلى المحكمة الدستورية للاعتراف بأعضائها كعمال

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قالت رابطة أساتذة كليات الطب في كوريا الجنوبية أمس الأحد إنها ستقدم التماسا إلى المحكمة الدستورية لضمان الاعتراف القانوني بأساتذة الطب كعاملين.وكشف "كيم تشانغ سو" رئيس رابطة أساتذة الطب الكوريين، وهو ائتلاف مكون من أساتذة 40 كلية للطب في جميع أنحاء البلاد، عن تلك الخطة أمس، حيث قال إن الجمعية تخطط لتقديم الالتماس مع تعزيز وتنشيط النقابة العمالية الحالية لأساتذة الطب من خلال إنشاء فروع محلية للنقابة في 40 كلية للطب في جميع أنحاء كوريا، في غضون النصف الثاني من هذا العام.وفي إشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة في عام 2022 الذي قرر أن أساتذة الطب ليسوا عمالا، قال رئيس الرابطة خلال مقابلة مع مجلة طبية إن أساتذة الطب لا يخضعون لقانون معايير العمل، ويعملون في المستشفيات دون عقود عمل.وزعم "كيم" أنه لا يوجد أساس قانوني واضح أو حماية فيما يتعلق بالرعاية الطبية لأساتذة الطب المنتسبين إلى الجامعات.