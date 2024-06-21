تقرير يقول إن كوريا الشمالية قدمت 1.6 مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا

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قال تقرير صادر عن مركز بحثي إن كوريا الشمالية قدمت أكثر من 74 ألف طن من المتفجرات لروسيا خلال الفترة من أغسطس الماضي وحتى يناير من هذا العام.ونقلا عن بيانات حصل عليها مركز "دراسات الدفاع المتقدمة العالمي" غير الربحي، قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أول من أمس السبت، إن تلك المتفجرات قد تم توزيعها من ميناءين في أقصى شرق روسيا إلى 16 موقعا بشكل رئيسي على طول الحدود الغربية للبلاد بالقرب من أوكرانيا. وأضاف التقرير أن تلك المتفجرات تعادل حوالي 1.6 مليون قذيفة مدفعية من النوع الذي استخدمته روسيا في الحرب.وأضافت أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية وتاريخ حركة المرور البحرية وجد أدلة على تحركات سفن روسية بين كوريا الشمالية وروسيا خلال نفس الفترة.ووفقا للصحيفة، رصد "المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، وهو مركز أبحاث بريطاني، 27 شحنة بين ميناء "راجين" الكوري الشمالي والميناءين الروسيين خلال الفترة نفسها تقريبا، ويقدر أنه تم نقل آلاف الحاويات، على الرغم من أن محتويات تلك الحاويات لا تزال مجهولة.