توقعات بسباق رباعي في انتخابات قيادة حزب قوة الشعب الحاكم

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من المتوقع أن تكون انتخابات قيادة حزب قوة الشعب الحاكم سباقا رباعيا، حيث أعلن ثلاثة مرشحين رئيسيين عن ترشحهم أمس الأحد.وأعلن الزعيم المؤقت السابق لحزب قوة الشعب "هان دونغ هون"، والنائبة لخمس فترات "نا كيونغ وان"، ووزير الأراضي السابق "وان هي ريونغ"، عن ترشحهم بعد ظهر أمس الأحد في مقر البرلمان، بعد إعلان مماثل من جانب النائب "يون سانغ هيون" يوم الجمعة. وتعهد "هان دونغ هون"، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا لهذا المنصب، بالسعي إلى إعادة تأسيس علاقة أفقية بين الحزب والحكومة.وقال أيضا إنه سيقترح مشروع قانون بشأن إجراء تحقيقات خاصة في الاتهامات بتدخل الدولة في التحقيقات في وفاة جندي من مشاة البحرية العام الماضي.ومن جانبها شددت "نا" على تجربتها كنائبة برلمانية لخمس فترات، زاعمة أنها الشخص المناسب للوحدة والتوازن، فيما أكد الوزير السابق "وان" على قدراته على التواصل بسلاسة مع المكتب الرئاسي.ومن المقرر أن يعقد حزب قوة الشعب مؤتمرا يوم 23 يوليو القادم لانتخاب قيادة جديدة.