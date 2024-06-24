مستشار الأمن القومي السابق لترامب يكرر دعوته للحلفاء لزيادة الإنفاق الدفاعي

Photo : YONHAP News

أكد "روبرت أوبراين"، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، على ضرورة قيام الدول الحليفة للولايات المتحدة بزيادة إنفاقها على الدفاع، بما في ذلك حصتها في تكاليف بقاء القوات الأمريكية لديها.ووجه أوبراين هذه الدعوة في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية أمس الأحد، حيث قال إن دافعي الضرائب الأمريكيين لا يستطيعون ردع الصين بمفردهم، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى المساعدة من حلفائها.وعندما سُئل عما إذا كانت الدول الحليفة مثل كوريا الجنوبية واليابان، تساعد بالفعل في دفع بعض التكاليف، قال أوبراين إنهم يدفعون "بعض التكاليف، ولكن ليس بما فيه الكفاية"، وبالتالي يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون "عبئا هائلا".كما ادعى أن كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، وكذلك الدول الأوربية، رفعت إنفاقها الدفاعي بشكل كبير للغاية بسبب الرئيس السابق دونالد ترامب، مما جعل الولايات المتحدة أقوى ضد الصين.يذكر أن هناك تكهنات بأن أوبراين، الذي عمل مستشارا للأمن القومي حتى نهاية ولاية ترامب، ستتم إعادة تعيينه كمستشار للأمن القومي أو تعيينه وزيرا للخارجية أو وزيرا للدفاع، إذا أعيد انتخاب ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في شهر نوفمبر القادم.