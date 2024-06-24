مجموعة من المنشقين ترسل زجاجات بلاستيكية تحتوي على أرز إلى كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين المقيمين في كوريا الجنوبية إنها أرسلت 200 زجاجة بلاستيكية تحتوي على أرز، عبر الحدود نحو كوريا الشمالية، أول من أمس السبت.وكشفت المجموعة المعروفة باسم "غُن سيم" أمس الأحد أنها ألقت الزجاجات التي تحتوي على أرز وأوراق نقدية من فئة دولار واحد وفلاشات يو إس بي، من بين أشياء أخرى، في البحر، من جزيرة "كانغ هوا" الحدودية الغربية صباح يوم السبت.وقد ظلت المجموعة ترسل هذه الزجاجات بانتظام، حيث أطلقت 500 زجاجة بلاستيكية يوم 7 يونيو الجاري، على أمل أن تصل إلى شواطئ كوريا الشمالية.وفي يوم الخميس الماضي، قامت مجموعة أخرى من المنشقين تسمى "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة"، بإطلاق 20 بالونا تحمل منشورات دعائية مناهضة للنظام الحاكم في بيونغ يانغ، وأوراقا نقدية من فئة دولار واحد، وفلاشات يو إس بي، عبر الحدود من مدينة باجو بمقاطعة كيونغ كي. وأطلقت المجموعة بالونات تحمل منشورات مناهضة لكوريا الشمالية يومي 10 مايو و6 يونيو أيضا.وألمحت كيم يو جونغ، الأخت القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى أن كوريا الشمالية ستستأنف إرسال بالونات القمامة إلى كوريا الجنوبية ردا على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، وذلك في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الجمعة.