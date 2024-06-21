سيول وواشنطن تعقدان الجولة الرابعة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجولة الرابعة من محادثات تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، بدءا من الغد الثلاثاء ولمدة 3 أيام في سيول.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين إن سيول ستشارك في هذه المحادثات بموقفها الداعي لأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حصة كوريا الجنوبية من التكاليف عند مستوى معقول.وقد عقد الجانبان الجولة الأولى من المحادثات في هاواي خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى والخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي، وتلتها الجولة الثانية خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين من مايو في سيول، ثم الجولة الثالثة من العاشر وحتى الثاني عشر من يونيو الجاري في واشنطن.وسوف يتم في المحادثات تحديد المبلغ الذي يجب على كوريا الجنوبية أن تتحمله مقابل تمركز القوات الأمريكية لديها، والبالغ قوامها 28,500 جندي.