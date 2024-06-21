سيول وواشنطن وطوكيو تنسق في مواجهة التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" إن كوريا الجنوبية اتفقت مع الولايات المتحدة واليابان على تعزيز التعاون المشترك بينها لمواجهة معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين كوريا الشمالية وروسيا.وأدلى الوزير "تشو" بهذه التصريحات للمراسلين الكوريين يوم الجمعة الماضي في نيويورك، حيث أضاف أنه أجرى محادثات هاتفية مع نظيريه الأمريكي "أنتوني بلينكن" واليابانية "يوكو كاميكاوا"، وبحث معهما سبل الاستجابة لنتائج القمة الكورية الشمالية الروسية.وأوضح أنه اتفق معهما على تقوية التحالف الكوري الأمريكي وتعزيز التعاون الأمني بين سيول وواشنطن وطوكيو، من أجل قيادة رد دولي حاسم في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.وقد قام الوزير "تشو" بزيارة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك لرئاسة جلسة مناقشات عامة حول الأمن السيبراني، وحضور اجتماع للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام.