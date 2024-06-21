كوريا الجنوبية تراقب احتمال إرسال كوريا الشمالية جنودا إلى أوكرانيا

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وسط التقارب الأخير بين كوريا الشمالية وروسيا، تقوم سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية بمراقبة تحركات كوريا الشمالية، بما في ذلك احتمال إرسال جنود لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وقالت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية إنها تراقب عن كثب التطورات التي تحدث في التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، وذلك في أعقاب توقيع البلدين على معاهدة للمشاركة الاستراتيجية الشاملة تنص على التدخل العسكري تلقائيا عند تعرض أي منهما لغزو مسلح.ويرى المراقبون أن هناك احتمالا بأن يتم إرسال وحدة هندسية عسكرية كورية شمالية إلى المناطق التي احتلتها روسيا، لدعم عملية إعادة الإعمار فيها.الجدير بالذكر أن المادة الرابعة من المعاهدة الموقعة بين كوريا الشمالية وروسيا تنص على التدخل العسكري التلقائي في حالة وقوع هجوم على أي منهما، بناء على المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة والقوانين المحلية.