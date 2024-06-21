حاملة طائرات أمريكية تصل إلى كوريا للمشاركة في مناورات عسكرية

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كشفت قيادة القوات البحرية الكورية الجنوبية عن أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "تيودور روزفلت" قد وصلت إلى قاعدة بحرية في مدينة بوسان أول من أمس السبت للمشاركة في مناورات "فريدوم إيدج" الثلاثية المشتركة متعددة المجالات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، والتي ستجري في أواخر شهر يونيو الجاري.وقالت إن المدمرتين الأمريكيتين "هالسي" و"دانييل إنوي" ستشاركان في المناورات أيضا.وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها حاملة طائرات أمريكية بزيارة لكوريا الجنوبية منذ 7 أشهر بعد أن زيارة حاملة الطائرات "كارل فينسون" في شهر نوفمبر من العام الماضي.وتأتي زيارة حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" لكوريا الجنوبية كرسالة تحذير كورية أمريكية يابانية مشتركة ضد التقارب العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وتنفيذا للردع الموسع القوي والمستدام، الذي تعهدت به الولايات المتحدة في المحادثات بين وزيريْ الدفاع الكوري والأمريكي، والاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية في يونيو.