توقعات بنمو الصادرات الكورية بنسبة 9.1% هذا العام

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توقعت الرابطة الكورية للتجارة الدولية أن تسجل الصادرات الكورية هذا العام أعلى مستوياتها.وقالت إنه من المتوقع أن تصل قيمة صادرات كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 690 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.1% مقارنة بالعام الماضي، فيما ستصل قيمة الواردات إلى 649 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1%، مما سيؤدي إلى تسجيل 41 مليار دولار فائضا تجاريا.وتوقعت الرابطة أن يشهد حجم صادرات أشباه الموصلات لهذا العام زيادة بنسبة 31.8% مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب الدولي على أشباه الموصلات الناجم عن نمو صناعة الذكاء الاصطناعي، والزيادة المستمرة من الطلب الصيني عليها.كما توقعت زيادة حجم صادرات السيارات الكورية بنسبة 3.7% بفضل زيادة الطلب على السيارات الهجينة وسيارات إس يو في.وتوقعت الرابطة زيادة صادرات المنتجات الرئيسية، بما في ذلك السفن وشاشات العرض المسطحة، بفضل الانتعاش الاقتصادي العالمي وتخفيف اتجاه أسعار الفائدة المرتفعة.