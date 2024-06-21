حريق في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا

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اندلع حريق كبير في مصنع لبطاريات الليثيوم في مدينة "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" في كوريا الجنوبية.وقالت سلطات الإطفاء الكورية إن الحريق بدأ في مصنع لبطاريات الليثيوم تابع لشركة "أريسيل" في مدينة "هوا صونغ" في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين.وأسفر الحريق عن مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة وبسيطة.ويتكون مبنى المصنع من 3 طوابق، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 2300 متر مربع.وكان هناك 67 عاملا في المصنع عند اندلاع الحريق، بمن فيهم 21 عاملا داخل المصنع، ومن المحتمل وقوع خسائر إضافية في الأرواح.ومن جانبه، أمر الرئيس الكوري "يون صوك يول" الوزارات ذات الصلة فور تلقيه تقريرا عن اندلاع الحريق، بتعبئة جميع القوى العاملة والمعدات المتاحة لإنقاذ الأرواح، والاهتمام بسلامة رجال الإطفاء.