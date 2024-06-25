الجمعية الطبية الكورية تتراجع عن خطة الإضراب

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أعلنت الجمعية الطبية الكورية، التي كان من المقرر أن تبدأ إضرابا لأجل غير مسمى بدءا من يوم 27 يونيو الجاري، أنها ستؤجل الإضراب الجماعي في الوقت الحالي.وأصدرت الجمعية الطبية الكورية بيانا صحفيا أمس الاثنين قالت فيه إنها ستقرر الاتجاه المستقبلي لاحتجاجاتها ضد خطط الحكومة للإصلاح الطبي، وذلك بعد أن تعقد اجتماعا للجنة الطبية يوم السبت.واعتذرت الجمعية الطبية الكورية عن الإزعاج والقلق الذي يعاني منه المرضى، ودعت الأطباء إلى منع حدوث "الفراغ الطبي الذي تسببه الحكومة".وعلى الرغم من تأجيل الإضراب المقرر، أكدت أكبر مجموعة للأطباء في كوريا أنها لن تتوقف عن الاحتجاج ضد خطط الحكومة.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي ألمح فيه ممثلو الأطباء والحكومة إلى أن المفاوضات لإنهاء المواجهة المستمرة بين الجانبين منذ بضعة أشهر، قد تُعقد في وقت ما خلال هذا الأسبوع.