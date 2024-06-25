حريق مصنع هوا صونغ للبطاريات يخلف 22 قتيلا و8 جرحى

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ارتفع عدد القتلى جراء الحريق الذي اندلع أمس الاثنين في مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم في منطقة "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، إلى 22 شخصا.ووفقا لسلطات الإنقاذ، كان 20 من القتلى أجانب، من بينهم 18 صينيا وواحد من لاوس وواحد غير معروف حتى الآن، بينما كان اثنان من الكوريين. كما أصيب ثمانية أشخاص آخرين على الأقل، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.واستمرت عمليات البحث والإنقاذ طوال أمس وحتى اليوم الثلاثاء، حيث ظل شخص واحد في عداد المفقودين.وقالت السلطات إنه تم إخماد الحريق الرئيسي في حوالي الساعة 3:10 مساء، موضحة أن الجهود لا تزال جارية لإخماد النيران المتبقية.وقد بدأ الحريق في الطابق الثاني من أحد المباني الخرسانية الفولاذية الأحد عشر في المصنع الذي يقع على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 5500 متر مربع. وقالت السلطات إن رجال الإطفاء واجهوا صعوبات في المراحل الأولى من إطفاء الحريق بسبب تخزين الليثيوم في المبنى الذي اشتعلت فيه النيران.ونشرت سلطات الإطفاء 159 فردا و63 من معدات الإطفاء، بينما أنشأت وزارة العمل مقرا للاستجابة للحوادث الصناعية للمساعدة في جهود مكافحة الحرائق.