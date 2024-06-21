الولايات المتحدة تقول إنها توفر الردع الموسع المناسب بناء على إعلان واشنطن

Photo : YONHAP News

وسط المخاوف المتزايدة بشأن تعميق العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى على أن الولايات المتحدة توفر مستوى مناسبا من الردع الموسع لكوريا الجنوبية ضد التهديدات النووية الكورية الشمالية، مسلطا الضوء على إعلان واشنطن كأدوات للردع.وقدم نائب وزير الخارجية الأمريكي "كيرت كامبل" هذا التقييم خلال منتدى استضافه مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أمس الاثنين. وردا على سؤال حول الحاجة المحتملة لاتخاذ المزيد من الخطوات بالإضافة إلى إعلان واشنطن من أجل تعزيز الردع النووي في شبه الجزيرة الكورية، أجاب "كامبل" بالقول إن إعلان واشنطن "يقدم لنا ما نحتاج إليه للعمل الآن".وقال كامبل إنه يتعين على البلدين العمل من أجل متابعة الخطوات المحددة في الإعلان. وأضاف أن الولايات المتحدة تركز بشدة على التأكيد على قوة ردعها الممتد لدول شمال شرق آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية على وجه الخصوص. يذكر أن إعلان واشنطن، الذي كشفت عنه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهر أبريل من العام الماضي، هو بيان ثنائي يهدف إلى تعزيز الردع الموسع والرد على التهديدات النووية الكورية الشمالية.