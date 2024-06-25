استمرار البحث عن ضحايا حادث مصنع هوا صونغ بعد إخماد الحريق

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تم إخماد الحريق المميت في مصنع بطاريات الليثيوم في منطقة "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" بعد 22 ساعة من اندلاعه، لكن أطقم الطوارئ لا تزال تبحث بين الرماد والأنقاض عن شخص واحد لا يزال في عداد المفقودين.وأعلنت سلطات الإنقاذ في مقاطعة "كيونغ كي" اليوم الثلاثاء أنه تم إخماد الحريق في الساعة 8:48 صباحا واستؤنفت عمليات البحث عن عامل مفقود. وتخطط السلطات لمواصلة البحث من خلال حشد حوالي 100 شخص وكلبين للإنقاذ.وقد أدى الحريق المميت الذي اندلع في حوالي الساعة 10:30 من صباح أمس الاثنين في مصنع البطاريات إلى مقتل 22 شخصا وإصابة ثمانية. وقد حددت السلطات حتى الآن ضحيتين كوريتين فقط من بين 22 حالة وفاة.وتخطط الشرطة لجمع الحمض النووي من الجثث للتعرف على الضحايا، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يستغرق بعض الوقت لأن العديد من الضحايا أجانب.