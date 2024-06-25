كوريا الشمالية ترسل حوالي 350 بالون قمامة في أحدث عملية إطلاق

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أطلقت كوريا الشمالية مرة أخرى بالونات تحمل قمامة باتجاه كوريا الجنوبية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 350 بالونا تحمل قمامة عبر الحدود نحو الجنوب، حتى وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين.وأضافت هيئة الأركان المشتركة اليوم الثلاثاء أن حوالي 100 بالون منها قد سقط على أراضي كوريا الجنوبية، وكان معظمها في شمال مقاطعة كيونغ كي ومنطقة العاصمة سيول، وأنه حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم لم تكن هناك أي بالونات في الهواء.وكانت تلك البالونات تحتوي في الغالب على قصاصات من الورق ونفايات، ولم تكن تحتوي على مواد خطرة.وأكدت هيئة الأركان المشتركة على أن الجيش الكوري الجنوبي مستعد لشن عمليات حرب نفسية عبر مكبرات الصوت على الفور، محذرة من أن تنفيذ البث عبر مكبرات الصوت يعتمد على كيفية تصرفات كوريا الشمالية.