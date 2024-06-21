هيئة الأركان المشتركة تجري تدريبات الدعم المشترك والمستدام لعام 2024

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أنها تجري حاليا "تدريبات الدعم المشترك والمستدام لعام 2024" في منطقة بوتشون بمقاطعة كيونغ كي، ومنطقة جزيرة آن ميون في البحر الغربي، لمدة 5 أيام، بدءا من الـ24 وحتى الـ28 من يونيو الجاري.وتهدف هذه التدريبات إلى ممارسة إجراءات التوزيع السلس للإمدادات العسكرية، بما في ذلك الأفراد والمعدات والوقود، على الوحدات القتالية.وكانت التدريبات السابقة قد أجريت من قبل بواسطة الجيش الكوري فقط، لكن هذه التدريبات تستضيفها هيئة الأركان المشتركة بمشاركة الجيش الأمريكي إلى جانب قوات دعم من القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية.وبالإضافة إلى ذلك، كان يتم إجراء هذه التدريبات على نطاق محدود في المناطق الخلفية، لكنها تُجرى هذه المرة داخل منطقة العمليات الفعلية لأول مرة.وستنشيء القوات البرية مركزا إقليميا للتوزيع يسمح بتوفير الإمدادات في الوقت المناسب للوحدات القتالية، بحيث يقوم مئات من الجنود الكوريين والأمريكيين بتفريغ وتحميل الإمدادات العسكرية على معدات النقل.كما ستنشئ القوات الجوية قاعدة لإمدادات الدفع الجوي بالقرب من مركز التوزيع من أجل تزويد القوات بالإمدادات العسكرية بسرعة، بما في ذلك إسقاط الإمدادات جوا من طائرات "سي – 130".أما قوات البحرية ومشاة البحرية فتعملان من خلال منشأة مشتركة للدعم اللوجستي للهبوط على السواحل، من أجل ممارسة الدعم البحري في حالات الطوارئ.