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الكوريتان

كوريا الشمالية تصف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالأعداء الدائمين

Write: 2024-06-25 15:03:17Update: 2024-06-25 16:18:54

كوريا الشمالية تصف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالأعداء الدائمين

Photo : KBS News

أكدت  كوريا  الشمالية  على  ضرورة  عدم  نسيان  الحرب  الأهلية  التي  نشبت  يوم  25  يونيو  1950،  ووصفت  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة  بأنهما "دولتان  عدوتان  دائما  ويجب  التغلب عليهما".  
جاء ذلك  في  مقال  نشرته  صحيفة  "رودونغ  شينمون" الرسمية  في  عددها  الصادر  اليوم، بمناسبة  الذكرى  الـ74  على  اندلاع الحرب  الأهلية  الكورية، حيث  قالت  أيضا  إن  الإمبرياليين الأمريكيين  وعملاءهم  الكوريين الجنوبيين،  الذين  يحاولون غزو  الوطن  المقدس، هم  "الأعداء  الحقيقيون الذين  لا  يتغيرون، ويجب  تدميرهم  بالكامل".
كما  أنكرت  الصحيفة حقيقة  الغزو  الكوري الشمالي  للجنوب،  ووصفت  الحرب  الكورية بأنها  "حرب  فرضتها الإمبراطورية  الأمريكية  لغزو  جوسون".
وأكدت  على  أن  روح  حماية  الوطن  في  خمسينيات  القرن  الماضي  كانت  هي  المصدر الأيديولوجي  والروحي  لتحقيق انتصار  الاشتراكية.
وأضافت  أنه  إذا  نسي  الأعداء دروس  الحرب  وحاولوا إثارة  حرب  ثانية، فسوف  نقضي  عليهم  نهائيا  بناء  على  إيمان  شعبنا  القوي  بالوطن.
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