انعقاد الاجتماع الرابع حول تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن

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بدأت اليوم الثلاثاء في سيول أعمال الدورة الرابعة من المفاوضات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع الخاصة الثانية عشرة، حيث يناقش المشاركون حصة كوريا من تكاليف بقاء القوات الأمريكية المتمركزة لديها بدءا من عام 2026. وسوف تستمر الاجتماعات 3 أيام حتى يوم الخميس.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن سيول تخطط للمضي قدما في المناقشات على أساس الموقف المتمثل في أن تقاسم تكاليف الدفاع يجب أن يكون عند مستوى معقول لتهيئة ظروف مستقرة للقوات الأمريكية في كوريا وتعزيز الدفاع المشترك.وقد عقد الجانبان الجولة الأولى من المحادثات في هاواي خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى والخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي، وتلتها الجولة الثانية خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين من مايو في سيول، ثم الجولة الثالثة من العاشر وحتى الثاني عشر من يونيو الجاري في واشنطن.وسوف يتم في المحادثات تحديد المبلغ الذي يجب على كوريا الجنوبية أن تتحمله مقابل تمركز القوات الأمريكية لديها، والبالغ قوامها 28،500 جندي.