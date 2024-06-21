إخماد حريق مصنع هوا صونغ بعد 22 ساعة من اندلاعه

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تم إخماد الحريق المميت في مصنع بطاريات الليثيوم في منطقة "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" بعد 22 ساعة من اندلاعه. وأعلنت سلطات الإنقاذ في مقاطعة "كيونغ كي" اليوم الثلاثاء أنه تم إخماد الحريق في الساعة 8:48 صباحا، كما استؤنفت عمليات البحث عن عامل مفقود.وقد استأنفت سلطات الإطفاء البحث من خلال حشد حوالي 100 شخص وكلبين للإنقاذ، في حوالي الساعة السابعة صباحا.ووفقا لسلطات الإنقاذ، كان 18 من القتلى أجانب، من بينهم 17 صينيا، وواحد من لاوس، بالإضافة إلى 5 كوريين.وتم حتى الآن التعرف على هوية اثنين فقط من الكوريين، وتخطط الشرطة لإجراء اختبارات جينية على الضحايا وعائلاتهم للتأكد هويات الضحايا بدقة، وفي الوقت نفسه، تجري الشرطة وسلطات الإطفاء تحقيقات مشتركة في موقع الحادث.ومن ناحية أخرى، قام الرئيس "يون صوك يول" بزيارة لموقع الحريق مساء أمس حيث تفقد حالة الاستجابة، وذلك بعد أن تلقى تقريرا عن آخر التطورات لمدة ساعة تقريبا من وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين"، بعد ظهر أمس.وأعرب الرئيس يون عن خالص العزاء لأسر الضحايا، كما أمر بإجراء تحقيقات شاملة ومفصلة في أسباب الحريق، ووضع تدابير شاملة لإطفاء الحرائق الكيميائية التي يصعب إخمادها بسرعة.