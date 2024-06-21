كوريا الشمالية تنفذ عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي

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صرح الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الأربعاء، لكن عملية الإطلاق فشلت.وفي رسالة بعثت بها إلى الصحفيين، قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن الجيش رصد صاروخا باليستيا تم إطلاقه من منطقة بيونغ يانغ في حوالي الساعة 5:30 صباحا باتجاه البحر الشرقي، لكن يبدو أن عملية الإطلاق كانت فاشلة.وتقوم سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك نوع الصاروخ ومداه.وقال مصدر عسكري إن الصاروخ طار لمسافة 250 كيلومترا تقريبا، موضحا أن كوريا الشمالية ربما تكون قد اختبرت إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.ويعد هذا أول إطلاق صاروخ باليستي بواسطة كوريا الشمالية خلال شهر، منذ يوم 30 مايو الماضي، كما يأتي بعد يوم من الذكرى الـ74 على بدء الحرب الأهلية الكورية.ويأتي هذا الإطلاق الصاروخي أيضا بعد أن أرسلت كوريا الشمالية بالونات مملوءة بالقمامة نحو أراضي كوريا الجنوبية يومي الاثنين والثلاثاء.