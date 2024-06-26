الحكومة الكورية تكشف عن خطط لبدء الحفر الاستكشافي لحقل غاز البحر الشرقي

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صرح وزير الصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" بأن الحكومة تخطط لبدء الحفر الاستكشافي لحقل الغاز في البحر الشرقي في شهر ديسمبر، بمجرد إنشاء النظام والبنية التحتية المرتبطة به.وأضاف الوزير "آن" في تصريحات أدلى بها عقب وصوله إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور اجتماع وزاري مع نظيريه من الولايات المتحدة واليابان، إن البيانات التي تم الحصول عليها من المسوحات السيزمية توفر أسبابا كافية للاستكشاف، وقد تم التحقق من صحتها.وأشار الوزير "آن" في هذا الصدد إلى أن الدول المجاورة مثل الصين واليابان تنفذ مشروعات مماثلة على نطاقات هائلة، وأضاف أن مثل هذا التطوير داخل المياه الإقليمية تجري متابعته بنشاط.وحول مسألة مراجعة الأنظمة المحلية لتكون أكثر ملاءمة لتنمية الموارد على نطاق واسع، قال إن الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية.ومن المتوقع أن يناقش "آن" خلال زيارته للولايات المتحدة مجموعة واسعة من القضايا، مثل أشباه الموصلات وسلاسل التوريد والتعاون في التكنولوجيا المتطورة وقضايا التجارة.