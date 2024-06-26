كوريا تشهد سماء غائمة وهطول أمطار اليوم

Photo : YONHAP News

ستشهد كوريا الجنوبية سماء غائمة اعتبارا من بعد ظهر اليوم الأربعاء، بينما ستتلقى المناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعة جنوب جولا أمطارا اعتبارا من المساء.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار يتراوح معدلها بين 20 و60 ملليمترا في المناطق الساحلية لمقاطعة جنوب جولا، وبمعدلات تتراوح بين 50 و100 ملليمتر في جزيرة جيجو.كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن تشهد المناطق الجبلية في مقاطعة كانغ وان ومقاطعة شمال كيونغ سانغ أمطارا تتراوح بين 5 إلى 20 ملليمترا طوال اليوم.وقد تراوحت درجات الحرارة الصغرى في الصباح بين 15 و21 درجة مئوية، وهو نفس مستوى الأمس الثلاثاء، بينما وصلت درجات الحرارة القصوى بعد الظهر إلى ما بين 26 و31 درجة، أي أعلى مقارنة بما كانت عليه أمس.