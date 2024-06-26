بالونات القمامة الكورية الشمالية تعطّل الرحلات الجوية في مطار إنتشون الدولي

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أرسلت كوريا الشمالية المزيد من البالونات المملوءة بالقمامة إلى كوريا الجنوبية ليلة أمس الثلاثاء، للّيلة الثانية على التوالي، في عملية الإطلاق السادسة منذ أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى تعطيل الرحلات الجوية في مطار إنتشون الدولي.ووفقا لإدارة مؤسسة مطار إنتشون الدولي اليوم الأربعاء، تم تعليق أو تأخير إقلاع ووصول الرحلات الداخلية والدولية لمدة ثلاث ساعات تقريبا من الساعة 1:46 إلى 4:44 صباحا، وقالت الشركة إنها علقت أو أخرت رحلات الإقلاع والوصول بسبب المخاطر المحتملة من حوادث تتعلق باحتمال امتصاص البالونات في محركات الطائرات.وقد استأنفت الرحلات الجوية عملياتها الطبيعية اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت بالونات تحمل قمامة مرة أخرى مساء أمس الثلاثاء بعد إطلاق حوالي 350 بالونا ليلة الاثنين.