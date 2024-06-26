اليابان تقول إن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي سقط خارج منطقتها الاقتصادية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم الأربعاء قد سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية.وأصدرت الوزارة هذا الإعلان في الساعة 5:32 صباحا، حيث أوضحت أن الصاروخ طار لأكثر من 200 كيلومتر بارتفاع بلغ حوالي 100 كيلومتر.وقالت قوات حرس السواحل اليابانية إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع أضرار للسفن حتى الآن، ونصحت السفن في البحر بالاهتمام بالمعلومات ذات الصلة.وأعربت الحكومة اليابانية عن انتقادات شديدة لعملية الإطلاق وقدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية بشأن هذه العملية.ومن ناحية أخرى، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" إن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" تلقى تقريرا عن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي وناقش إجراءات الرد.