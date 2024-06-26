الولايات المتحدة تدين الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا اليوم، وحثت النظام الحاكم في بيونغ يانغ على الامتناع عن القيام بالمزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.وقالت قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إنها على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا وتتشاور عن كثب مع كل من كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء وشركاء الولايات المتحدة الإقليميين الآخرين.وأضافت القيادة أن الولايات المتحدة تدين هذه التصرفات وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن القيام بالمزيد من "الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار"، مع إعادة التأكيد على أن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا تزال صارمة.كما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وقال المتحدث إن عمليات الإطلاق هذه تشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية، كما تقوّض الأمن الإقليمي، وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالنهج الدبلوماسي تجاه بيونغ يانغ وتدعوها إلى الدخول في حوار.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد قالت إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الأربعاء، لكن يبدو أن الإطلاق قد فشل.