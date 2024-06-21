كوريا تشهد أول زيادة في عدد المواليد الجدد منذ 19 شهرا

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شهد عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية زيادة في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك أول زيادة منذ 19 شهرا.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر أبريل 19 ألفا و49 مولودا، بزيادة نسبتها 2.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها كوريا الجنوبية زيادة في عدد المواليد الجدد على أساس شهري منذ شهر أكتوبر من عام 2022.وعلى الرغم من هذه الزيادة، سجل عدد المواليد الجدد ثاني أقل مستوياته على أساس أشهر أبريل.أما عدد الوفيات فبلغ 28 ألفا و659 حالة وفاة في أبريل، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماض.وبهذا يكون عدد سكان كوريا قد سجل انخفاضا بمقدار 9 آلاف و610 نسمات.وبلغ عدد حالات الزواج في كوريا خلال شهر أبريل الماضي 18 ألفا و39 حالة زواج، بزيادة نسبتها 24.6%% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس أشهر أبريل.