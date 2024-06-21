محادثات بين وزيري المالية الكوري والياباني في سيول

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عقدت أمس الثلاثاء في سيول الجولة التاسعة من المحادثات بين وزيريْ المالية الكوري والياباني.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها جولة من هذه المحادثات في سيول منذ 8 أعوام.وناقش وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" مع نظيره الياباني "شونيتشي سوزوكي" المخاوف بشأن الانخفاض الكبير في قيمة العملتين الكورية واليابانية، وأكدا على موقف البلدين الداعي إلى اتخاذ التدابير المناسبة، كما اتفقا على مواصلة إجراء مناقشات حول سبل تحسين مقايضة العملات بين البلدين.وفي بيان صحفي مشترك، أشار الوزيران إلى الصراعات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين، والتقلبات في سوق الصرف، باعتبارها مخاطر سلبية قد يتعرض لها البلدان.كما اتفق الوزيران في الرأي حول أهمية الاستجابة السريعة والمشتركة لتلك العوامل السلبية لتحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي في البلدين.ودعا الوزير الكوري "تشيه" الجانب الياباني إلى المساهمة في حل القضايا المالية الدولية الرئيسية من خلال المحافل الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين، ومحادثات وزراء المالية بين كوريا واليابان والصين، والمحادثات بين وزيري المالية الكوري والياباني.ومن المقرر عقد الجولة القادمة من المحادثات بين وزيري المالية الكوري والياباني في اليابان في العام القادم.