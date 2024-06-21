كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة باتجاه الجنوب لليوم الثاني على التوالي

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أرسلت كوريا الشمالية بالونات محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي.وتعد هذه هي المرة السادسة التي ترسل فيها بيونغ يانغ بالونات قمامة نحو الجنوب منذ أن أطلقت تلك البالونات لأول مرة يوم الثامن من شهر مايو الماضي.وبدأت كوريا الشمالية إرسال البالونات في الساعة التاسعة و50 دقيقة من مساء أمس الثلاثاء، وقد أدى ذلك إلى تأجيل أكثر من 40 رحلة جوية في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية بدءا من الساعة الواحدة و46 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء، بسبب مرور بعض بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية فوق أجواء المطار.وتم العثور على أكثر من 100 بالون منها في منطقة العاصمة سيول والمناطق الشمالية من مقاطعة كيونغ كي أمس الثلاثاء.وتدرس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية المستوى المناسب من الاستجابة لقيام كوريا الشمالية بإرسال بالونات القمامة، بما في ذلك استئناف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت عند الحدود باتجاه الشمال.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد استأنف البث الدعائي يوم التاسع من يونيو الجاري ردا على إرسال بالونات القمامة إلى الجنوب، ثم أوقفه في اليوم التالي.