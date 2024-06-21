الرئيس يون يزور حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن زيارة حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت" لكوريا الجنوبية ترمز للتعاهدات الأمريكية الصارمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، من خلال تعزيز الردع الموسع.وأدلى الرئيس "يون" بهذه التصريحات أمس الثلاثاء خلال زيارته لحاملة الطائرات الأمريكية التي وصلت إلى قاعدة العمليات البحرية في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.وأشار إلى أن زيارة حاملة الطائرات "روزفلت" لكوريا الجنوبية تأتي تنفيذا لإعلان واشنطن الذي تم إصداره في قمته مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر أبريل من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها رئيس كوري بزيارة لحاملة طائرات أمريكية بعد الرئيسين السابقين "بارك جونغ هي" و"كيم يونغ سام".وقال الرئيس "يون" إن كوريا الشمالية تهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال تعزيز قدراتها النووية والصاروخية، مشددا على أن التحالف بين سيول وواشنطن حاليا أقوى من أي وقت مضى.وأعرب عن اعتقاده بأن التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سيكون وسيلة قوية للردع الموسع، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت" ستشارك في مناورات "فريدوم إيدج" الثلاثية المشتركة متعددة المجالات بين الدول الثلاث، والتي ستجري في أواخر هذا الشهر.