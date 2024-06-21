كوريا والولايات المتحدة تواصلان الجولة الرابعة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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تواصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الأربعاء اجتماعات الجولة الرابعة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين، في العاصمة سيول، لليوم الثاني على التوالي.ويجري خلال هذه الجولة تحديد المبلغ الذي يجب على كوريا الجنوبية أن تتحمله مقابل تمركز القوات الأمريكية لديها بعد عام 2026.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء بأن الجانبين أطلقا مفاوضات مفصلة، مشيرا إلى أنه قد تم بالفعل التنسيق بينهما بشكل عام.وسيستمر انعقاد الجولة الرابعة من المحادثات حتى الغد الخميس.وقد عقد الجانبان الجولة الأولى من المحادثات في هاواي خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى والخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي، وتلتها الجولة الثانية خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين من مايو في سيول، ثم الجولة الثالثة من العاشر وحتى الثاني عشر من يونيو الجاري في واشنطن.