كوريا الشمالية ترسل بالونات محملة بالقمامة نحو الجنوب لليوم الثالث على التوالي

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أرسلت كوريا الشمالية بالونات محملة بالقمامة عبر الحدود نحو كوريا الجنوبية، لليلة الثالثة على التوالي، أمس الأربعاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة إلى الصحفيين في حوالي الساعة 9:13 من مساء أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت بالونات مملوءة بالقمامة مرة أخرى، موضحة أن البالونات التي تم رصدها في الجزء الشمالي من مقاطعة "كيونغ كي" كانت تتحرك في الاتجاه الجنوبي الشرقي.وحذرت هيئة الأركان المشتركة الجمهور من لمس تلك البالونات، وأكدت على أهمية إبلاغ السلطات عن أي بالونات عند العثور عليها.ووفقا للشرطة وسلطات الإطفاء، فقد تلقت اعتبارا من الساعة 7:30 من صباح يوم الخميس 47 بلاغا حول العثور على بالونات في جنوب "كيونغ كي" منذ الساعة 5 صباح يوم الأربعاء، منها 19 بلاغا كاذبا.وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت حوالي 350 بالونا محملة بالقمامة باتجاه الجنوب ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء، وسقط حوالي 100 منها في شمال "كيونغ كي" وسيول، وتلاها إطلاق آخر لحوالي 250 بالونا في الليلة التالية.ويعد الإطلاق الأخير هو السابع منذ يوم 28 مايو.