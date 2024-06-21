كوريا الشمالية تدعي نجاح تجربة إطلاق عدة رؤوس حربية

Photo : YONHAP News

زعمت كوريا الشمالية أنها أجرت بنجاح تجربة مهمة تهدف إلى تأمين القدرة على إطلاق رؤوس حربية متعددة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس إن المكتب العام للصواريخ أجرى بنجاح اختبارا على الفصل والتحكم في توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة الفردية في اليوم السابق، مؤكدة أن الاختبار كان مهما للغاية في تحقيق هدف تطوير تقنيات الصواريخ.وأضاف التقرير أن الاختبار أجري باستخدام محرك المرحلة الأولى المزود بصاروخ باليستي متوسط وبعيد المدى يعمل بالوقود الصلب في دائرة يتراوح نصف قطرها بين 170 و200 كيلومتر، وهو ما يضمن أقصى درجات الأمان وقياس خصائص تحليق الرؤوس الحربية المتحركة الفردية.وأشار التقرير إلى أن الغرض من ذلك هو تأمين القدرة على تدمير الأهداف الفردية باستخدام رؤوس حربية متعددة، وادعى أن الصاروخ نجح في فصل الرؤوس الحربية التي تم توجيهها بدقة إلى 3 أهداف محددة مسبقا.وتتناقض هذه المزاعم مع ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي صباح الأربعاء، لكن تلك التجربة كانت فاشلة.