الحكومة والأطباء ينقلون النزاع بشأن خطة الإصلاح الطبي إلى البرلمان

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اشتبك مسؤولون من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والجمعية الطبية الكورية حول خطة الإصلاح الطبي الحكومية والإجراءات الجماعية للأطباء أمام البرلمان أمس الأربعاء.وخلال اجتماع للجنة البرلمانية الدائمة للصحة والرعاية الاجتماعية، ألقى رئيس الجمعية الطبية الكورية "إيم هيون تيك" باللوم على وزارة الصحة ومسؤوليها في أزمة الفراغ الطبي الحالية، قائلا إن الحكومة عبثت بالنظام الطبي الذي كان يعمل بسلاسة.وأيد رئيس المعهد الكوري للتعليم والتقييم الطبي "آن دوك سون" موقف "إيم"، قائلا إن زيادة حصص القبول في كليات الطب، في ظل عدم توافر الشروط التعليمية المناسبة، لن يؤدي إلا إلى تراجع التعليم الطبي.وردت وزارة الصحة بالتأكيد على أن زيادة الحصص جاءت لحل المشاكل المزمنة بسبب نقص الأطباء في البلاد. وشدد النائب الثاني لوزير الصحة والرعاية الاجتماعية "بارك مين سو" على أن زيادة حصص القبول ليست الحل الوحيد الذي طرحته الحكومة، موضحا أن خطتها للإصلاح الطبي تتضمن تدابير وسياسات لتهيئة ظروف أفضل للعاملين الأساسيين في المجال الطبي والصحي.