الفريق الأولمبي الكوري يتعهد ببذل أقصى الجهود في أولمبياد باريس

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أقامت اللجنة الرياضية والأولمبية الكورية أمس الأربعاء يوما إعلاميا في مركز التدريب الوطني في "جين تشون" في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، مع تبقي 30 يوما على بدء انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس، حيث تعهد رئيس الوفد الكوري "جونغ كانغ سون" في هذا الحدث بالعمل الجاد خلال المشاركة في أولمبياد باريس، مؤكدا أنه سيركز على الوقاية من الإصابات وجهود إدارة السلامة.كما أعرب مدير مركز التدريب الوطني "جانغ جيه كيون" عن أمله في أن يثير اليوم الإعلامي اهتمام الجمهور بالدورة الأولمبية القادمة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية سترسل ما يصل إلى 142 رياضيا للمنافسة في 21 حدثا.ويضم وفد كوريا الجنوبية أقل عدد من الرياضيين منذ 48 عاما، بسبب الأداء الضعيف وعدم التأهل في ألعاب الكرة الجماعية، باستثناء كرة اليد للسيدات.وقال رئيس اللجنة الأولمبية الكورية "لي كي هيونغ" إن كوريا تهدف إلى الحصول على 5 ميداليات ذهبية لتحتل المركز الخامس عشر في الترتيب العام للميداليات.