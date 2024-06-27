الرئيس يون يتعهد بالدعم الكامل لتحقيق تحول في سياسات الصحة النفسية

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تعهد الرئيس "يون صوك يول" بتقديم دعم حكومي كامل خلال فترة رئاسته، من أجل تحقيق تحول كبير في سياسات الحكومة في مجال الصحة النفسية.وقال "يون" في الجلسة الافتتاحية للجنة الرئاسية المعنية بالتجديد في سياسات الصحة النفسية أمس الأربعاء إن الحكومة وضعت سياسة ابتكارية تتكون من 3 نقاط وتركز على الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.وأشار الرئيس إلى أن العديد من المواطنين الكوريين الجنوبيين غير سعداء في حياتهم اليومية على الرغم من كونهم يعيشون في أكثر الأوقات ازدهارا لبلادهم، مؤكدا أن تعاسة الشعب تعني أن الدولة فشلت في أداء واجبها.وأعلن "يون" عن خطط لمبادرة على مستوى البلاد ابتداء من شهر يوليو يتلقى بموجبها أفراد الشعب استشارات من خبراء نفسيين كإجراء وقائي، كما تعهد بتقديم خدمات استشارية لمليون شخص خلال فترة رئاسته.وتعهد الرئيس أيضا بزيادة مرافق العلاج وتوفير موظفين لحالات الطوارئ، وتقديم حزمة من خدمات إعادة التأهيل والتوظيف والرعاية الاجتماعية.