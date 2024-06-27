استجواب والد سون هنغ مين في مزاعم إساءة معاملة الأطفال

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من المقرر أن يتم استجواب "سون وانغ جونغ"، والد "سون هنغ مين" لاعب فريق "توتنهام"، أمام النيابة العامة بشأن مزاعم الاعتداء وإساءة معاملة الأطفال.وقال مكتب النيابة العامة في منطقة "تشون تشُن" أمس الأربعاء إنه يعتزم استدعاء "سون" ومدربين اثنين بأكاديمية "سون" لكرة القدم لاستجوابهم.ويُتهم المدربان بضرب 4 من لاعبي فريق الشباب بالأكاديمية على أردافهم بعلم الزاوية الركنية لارتكابهم أخطاء في الحصص التدريبية والمباريات، عندما كانوا في معسكر تدريبي في مدينة "أوكيناوا" اليابانية في مارس الماضي.كما ادعى أحد اللاعبين الشباب، الذي تقدمت أسرته بالشكوى الأولية للشرطة، أن "سون" سبه بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال الحصص التدريبية.وفي بيان أرسله لوكالة "يونهاب" للأنباء، اعتذر "سون" بشدة للاعب وعائلته، لكنه نفى الإساءة المزعومة، قائلا إن الكثير من مزاعم المشتكي غير صحيحة.ومع ذلك، أقر "سون" بأنه ربما يكون قد فشل في "مواكبة تغير الزمن" ومعايير التدريب، متعهدا بالبحث عن طرق أخرى لمساعدة اللاعبين الشباب على التركيز في الملعب والالتزام بالتدريب.