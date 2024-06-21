موسكو تحث سيول على إعادة النظر في سياسة المواجهة

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قالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية "أندريه رودنكو" أجرى لقاء مع السفير الكوري الجنوبي لدى موسكو "لي دو هون" في مقر الوزارة، أمس الأربعاء، وكشفت عن محتوى اللقاء في موقعها على الإنترنت، حيث أكد المسؤول الروسي على ضرورة أن تعيد الحكومة الكورية الجنوبية النظر في سياسة المواجهة التي تؤدي إلى تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت الوزارة الروسية أنها طالبت الحكومة الكورية الجنوبية أيضا بالبحث عن وسائل فعالة لتحقيق السلام والأمن والتصالح في منطقة شمال شرق آسيا.كما زعم الجانب الروسي أن المسؤولية عن تدهور نتائج التعاون البناء التي ظلت موسكو وسيول تحققها خلال السنوات الماضية تقع على عاتق القيادة الكورية الجنوبية الحالية، معربا عن عدم قبوله للتصريحات المناهضة لروسيا التي أطلقها بعض كبار المسؤولين في سيول، في إشارة على ما يبدو إلى إعلان المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن إمكانية تقديم أسلحة إلى أوكرانيا.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قد حذر من أنه إذا قدمت كوريا الجنوبية أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، فسوف تواجه العلاقات بين سيول وموسكو نتائج خطيرة. وجاء ذلك بعد تحذيرات مماثلة من جانب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من أن تقديم أسلحة إلى أوكرانيا سيكون خطأ كبيرا للغاية.كما طالب المتحدث الروسي الحكومة الكورية الجنوبية بتقليل الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، وتقييم الوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية بشكل واقعي.