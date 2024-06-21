سيول وواشنطن وطوكيو تعقد أول اجتماع بينها لوزراء التجارة والصناعة

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التقى وزراء التجارة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أمس في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، حيث قرروا تعزيز التعاون في المجال الاستراتيجي الذي يشمل سلاسل الإمدادات والتنقيات المتقدمة، بدرجة أكبر من أجل تعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.واجتمع وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "أن دوك غُن" مع وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني "سايتو كين"، أمس في واشنطن، حيث ناقشوا عددا من القضايا التجارية الراهنة بما في ذلك سلاسل التوريد، والاقتصاد، والأمن.وجاء هذا الاجتماع بناء على اتفاق قادة الدول الثلاث خلال قمة كامب ديفيد في أغسطس الماضي، على تنظيم اجتماعات لوزراء التجارة بشكل دوري.وأصدر الوزراء الثلاثة عقب الاجتماع بيانا مشتركا صرحوا فيه بأن الاهداف المشتركة لدولهم تتمثل في تشجيع تطوير التقنيات الرئيسية والجديدة، وتعزيز الاقتصاد والأمن. كما أشاروا إلى أن التعاون في تعزيز مرونة سلاسل التوريد في المجالات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات، يعتبر أمرا ذا أولوية قصوى، موضحين أنهم يهدفون إلى تعزيز مبادئ "مبادئ سلاسل التوريد المرنة والموثوقة"، وهي الشفافية وتنويع المصادر والأمن والاستدامة والموثوقية والسلامة.وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في التحكم في تصدير التقنيات المتقدمة، وتعزيز المشاركة المدنية من أجل البحث والابتكار المشترك في مجال التقنيات الصناعية المتقدمة، وتعزيز الجهود لتطوير المعايير الدولية واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، وتوسيع التعاون في المعادن الرئيسية، والتعاون في دعم تنفيذ الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ.