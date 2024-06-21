مقاتلة إف -22 رابتور أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية

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صرحت القوات الجوية الكورية الجنوبية بأن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف -22 رابتور"، التي تعد من أقوى مقاتلات الشبح في العالم، قد شاركت في تدريبات مشتركة على عمليات الحظر الجوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، جرت في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة الكورية أمس.وتشير عبارة "عمليات الحظر الجوي" إلى العمليات التي تؤخر هجوم العدو عندما يكون متوقعا، أو تقضي على التهديدات عن طريق ضرب مصدر الهجوم مسبقا.وشاركت في التدريبات حوالي 30 مقاتلة أخرى، منها مقاتلات "إف - 35 ايه"، و"كي إف -16" من القوات الجوية الكورية، ومقاتلات "إف-16" من القوات الجوية الأمريكية، إلى جانب المقاتلة "إف -22".الجدير بالذكر أن هذه التدريبات جاءت ضمن التدريبات الجوية المشتركة على مستوى كتيبة بين البلدين. وتجري قوات البلدين تدريبات مزدوجة في قاعدتين جويتين خلال الفترة من الـ24 إلى الـ28 من هذا الشهر.وأوضحت القوات الجوية الكورية أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها طائرة "إف -22" في التدريبات المشتركة التي يتم إجراؤها منذ عام 1997، كما أنها المرة الثانية هذا العام التي يتم فيها نشر هذه المقاتلة في أجواء شبه الجزيرة الكورية، بعد إجرائها تدرببات مع المقاتلات الكورية في 16 مايو الماضي.وتتمتع المقاتلة الأمريكية "إف -22 رابتور" بأداء ممتاز ويمكنها اختراق الدفاعات الجوية للعدو، كما تعتبر سلاحا استراتيجيا مهما.