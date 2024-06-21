تعيين فرقة سفنتين سفيرة للنوايا الحسنة لليونسكو

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تم تعيين فرقة "سفنتين" كسفيرة للنوايا الحسنة للشباب من قبل اليونسكو، لتصبح الأولى من بين فناني موسيقى الكي بوب في هذا المجال.وأعلنت شركة "بليديس" التي تنتمي إليها "سفنتين" أن الفرقة تلقت خطاب تعيينها كسفيرة للنوايا الحسنة للشباب، في مقر المنظمة الدولية في باريس صباح أمس الأربعاء.وفي خطاب قبولها للتعيين، قالت الفرقة إن المودة التي أظهرتها مجموعة محبيها قد مكنت الفرقة من تشكيل رابطة قوية وشعورا بالانتماء مع جيل الشباب حول العالم، موضحة أنهم سيسهمون في بناء شبكة عالمية معززة بالمودة والدعم المتبادل بين شباب العالم ردا على جميل المجموعة.كما قالوا لشباب العالم إن كل أحلامهم مهمة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، صاخبة أم هادئة، تقليدية أم مبتكرة، خاصة أم عامة، مؤكدين على عدم ترك أحلامهم للتقليل من شأنها.وأشاروا إلى أن الصداقة الحميمة القوية التي طورتها الفرقة على مر السنين كانت مفتاح نجاحها، وأنهم سيقفون دائما إلى جانب الشباب لتحقيق أحلامهم.وبهذه المناسبة قررت الفرقة التبرع بمبلغ مليون دولار للترويج المشترك لبرنامج "منح الشباب العالمية" مع اليونسكو.وكانت الفرقة قد وقعت اتفاقية عمل مع اللجنة الوطنية الكورية لليونسكو في أغسطس من عام 2022، حيث أطلقت مشروعا لدعم التعليم في ملاوي في إفريقيا من خلال حملة "الذهاب معا" التي تهدف إلى حل الاستقطاب التعليمي وتشجيع اهتمام الشباب بالمستقبل المستدام.بالإضافة إلى ذلك، ألقت الفرقة كلمة وقدمت عرضا في الدورة الـ13 لـ"منتدى اليونسكو للشباب"، التي عقدت في مقر اليونسكو في نوفمبر من العام الماضي.