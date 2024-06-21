اختيار كيونغ جو كمدينة مستضيفة لقمة آسيا والمحيط الهادئ

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية عقد مؤتمر قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2025 في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة اختارت كيونغ جو بشكل نهائي لتكون المدينة المستضيفة للمؤتمر، وذلك خلال اجتماعها الثاني الذي عقد صباح اليوم الخميس.ويخطط "فريق التخطيط للتحضير لمؤتمر القمة" لمناقشة سبل توزيع أماكن انعقاد اجتماعات القمة، بالتنسيق مع الحكومات المحلية ذات الصلة في أقرب وقت ممكن.وتقرر خلال الاجتماع أيضا وسيلة توزيع أماكن انعقاد بعض الاجتماعات ذات الصلة بالقمة، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية حسب القطاعات، واجتماعات كبار المسؤولين، وذلكم من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود التي بذلتها مدينة "إنتشون" ومقاطعة "جيجو" لاستضافة القمة.وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الوزير "جو تيه يول"، الذي يرأس اللجنة التحضيرية، قد قال خلال الاجتماع إن اللجنة ستقوم بالأعمال التحضيرية بشكل منهجي، بما في ذلك إنشاء نظام تعاوني مع الحكومات المحلية، وطلب التعاون على المستوى الحكومي لإنجاح استضافة القمة.ومن المتوقع أن تتم مراجعة ومناقشة الخطة الأساسية لعقد القمة خلال الاجتماع القادم للجنة التحضيرية المقرر عقده في غضون النصف الثاني من هذا العام.