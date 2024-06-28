تحديد هوية جميع ضحايا حريق مصنع بطاريات الليثيوم

Photo : YONHAP News

تم تحديد هوية جميع الأشخاص الـ 23 الذين لقوا حتفهم في حادث الحريق المميت الذي وقع يوم الاثنين الماضي في مصنع لبطاريات الليثيوم في مدينة "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي".وقالت وكالة الشرطة الإقليمية في جنوب مقاطعة "كيونغ كي" أمس الخميس إنه تم التعرف على 6 ضحايا آخرين من خلال اختبارات الحمض النووي بواسطة هيئة الطب الشرعي الوطنية حتى الساعة الخامسة من مساء أمس، وبهذا تم التعرف على هوية جميع الضحايا.وكان من بين الضحايا 5 مواطنين كوريين جنوبيين و17 صينيا وواحد من لاوس.وقال مسؤول في جهاز الشرطة إن الشرطة أبلغت أفراد عائلات الضحايا بأنه تم التعرف على هويات القتلى.وقد أسفر الحريق الهائل في مصنع إنتاج بطاريات الليثيوم المملوك لشركة "أريسيل" عن مقتل 23 شخصا وإصابة 8 آخرين.