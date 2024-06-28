سيول تحذر موسكو من ارتكاب أخطاء تؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها

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حذرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية روسيا من ارتكاب أخطاء قد تؤدي إلى قطع العلاقات الثنائية بين البلدين.وخلال مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "إيم سو سوك" هذا التحذير، قائلا إن كوريا الجنوبية تحذر روسيا من ارتكاب أي أخطاء يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها في العلاقات بين البلدين.وأعرب المتحدث عن أمله في أن تتخلى روسيا عن اعتمادها على كوريا الشمالية وأن تتصرف كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.وتأتي هذه التصريحات ردا على تحذير المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" من أن العلاقات بين سيول وموسكو ستواجه "عواقب وخيمة" إذا زودت كوريا الجنوبية أوكرانيا بأسلحة فتاكة.وكانت كوريا الجنوبية قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستعيد النظر في سياساتها بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعد توقيع كوريا الشمالية وروسيا على معاهدة تتضمن تعهدا متبادلا بتقديم مساعدات عسكرية فورية إذا ما تعرض أي منهما لهجوم.