أحزاب المعارضة تقدم اقتراحا لعزل رئيس هيئة الاتصالات الكورية

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قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى، اقتراحا مشتركا لعزل رئيس هيئة الاتصالات الكورية التي تديرها الدولة.وتم قبول الاقتراح المقدم ضد رئيس هيئة الاتصالات الكورية "كيم هونغ إيل"، والذي اقترحته أحزاب المعارضة ومن بينها حزب إعادة بناء كوريا وحزب "جين بو" وحزب المستقبل الجديد، من قبل لجنة برلمانية بعد ظهر أمس الخميس.وتعهد النائب عن الحزب الديمقراطي "كيم هيون" في مؤتمر صحفي أمس الخميس بعزل رئيس هيئة الاتصالات الكورية، متهما إياه بإدارة الهيئة بصورة غير قانونية وارتكاب انتهاكات متكررة للدستور والقوانين.ويُتهم "كيم" باتخاذ قرارات بشأن السياسات الرئيسية للهيئة في ظل نظام الشخصين في انتهاك للقانون، ورفضه المثول أمام البرلمان، والامتناع عن تقديم المواد المطلوبة إلى البرلمان.ويواجه أيضا اتهامات بالتقصير في أداء الواجب والإهمال في إدارة لجنة معايير الاتصالات الكورية ونظام البث المروري.وقال نائب زعيم الحزب الديمقراطي "كيم يونغ مين" إنه من المرجح أن يتم إبلاغ البرلمان بهذا الاقتراح في الجلسة العامة يوم الثلاثاء، وطرحه للتصويت يوم الأربعاء أو الخميس القادم.