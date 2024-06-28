الحكومة الكورية تخصص 24.8 تريليون وون للبحث والتطوير في ميزانية عام 2025

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خصصت حكومة كوريا الجنوبية مبلغ 24.8 تريليون وون للبحث والتطوير في ميزانية العام القادم، وهو ما يقرب من 18 مليار دولار أمريكي.وقالت وزارة العلوم إنه تم الاتفاق على هذا الرقم خلال اجتماع للمجلس الاستشاري الرئاسي للعلوم والتكنولوجيا أمس الخميس.وبذلك زادت ميزانية البحث والتطوير المقترحة بأكثر من 13% مقارنة بالعام الحالي، عندما تم تخفيض هذه الميزانية بدرجة كبيرة، حيث زادت بنسبة 1% فقط عن العام الأسبق.وتخطط الحكومة لضخ 3.4 تريليون وون في العام القادم في تقنيات الجيل الثالث ذات التأثير الضخم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة والتكنولوجيا الكمية.وسوف تنفق الحكومة الكورية أيضا حوالي تريليون وون على ما أطلقت عليه "البحث والتطوير في مجالات الابتكار والتحدي"، حيث قررت زيادة الإنفاق على البحوث الأساسية بحوالي 12% ليصل إلى 3 تريليونات وون.وقال المكتب الرئاسي إنه تم توسيع ميزانية البحث والتطوير لعام 2025 بدرجة حادة مع بذل قصارى الجهود، على الرغم من أن الحكومة لا تمتلك القدرة المالية الكافية.وأشاد المكتب الرئاسي بالباحثين الذين يواصلون دراساتهم وسط الظروف الصعبة والطلاب المتخصصين في العلوم والهندسة، معربا عن امتنانه للشعب لتقديمه الدعم الكامل للعلوم والتكنولوجيا.