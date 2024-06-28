انتخاب نائب من الحزب الحاكم في منصب نائب رئيس البرلمان

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تم انتخاب النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم "جو هو يونغ" أمس الخميس في منصب نائب رئيس البرلمان خلال النصف الأول من الدورة البرلمانية الثانية والعشرين.وعلى الرغم من أن "جو"، القاضي السابق، قد تم انتخابه لـ6 دورات برلمانية عن دائرة "سو سونغ" في "ديغو"، التي تعتبر معقلا للحزب المحافظ، إلا أنه يعتبر من بين المحافظين المعتدلين.ويُنظر إلى "جو" على أنه وسيط جيد، وقد شغل منصب رئيس البرلمان مرتين، كما كان الرئيس المؤقت للبرلمان خلال الدورة الحادية والعشرين.ومن المتوقع أن يُظهر "جو" قدراته في التوسط بصفته نائبا لرئيس البرلمان، حيث تقود البرلمان الحالي أغلبية من المعارضة.وكان الحزب الحاكم قد عقد في وقت سابق من يوم أمس اجتماعا عاما لنوابه وقرر فيه اختيار "جو" لمنصب نائب رئيس البرلمان، وتم انتخابه لاحقا من خلال تصويت في الجلسة البرلمانية العامة.كما أكد البرلمان أيضا اختيار المرشحين لرئاسة اللجان الدائمة السبع المتبقية، بما في ذلك النائب "كيم صوك كي" للجنة الشؤون الخارجية والتوحيد، والنائب "يون هان هونغ" للجنة السياسات الوطنية، والنائب "سونغ يون صوغ" للجنة الاستراتيجية والمالية.وبهذا انتهت عملية تشكيل جميع اللجان الدائمة للدورة الثانية والعشرين.